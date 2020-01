Sme Ficoland alebo právny štát?

Ľudia už strácajú nádej, píšu mi tisíce z Vás. Myslím si, že boj o lepšie Slovensko nesmieme vzdať. Sú medzi Vami veľmi silné ľudské príbehy, ktoré stretla nespravodlivosť a arogancia moci. Prichádza čas zmeny.

Som študent práva na vysokej škole, mám 23 rokov a na svojom konte mám takmer 30 právoplatne skončených právnych vecí. Našťastie moje prípady sa skončili s úspešným koncom - s absolútnou úspešnosťou. Avšak mnohí z Vás také šťastie nemali. Mnohé prípady boli medializované. V sobotu 29. februára 2020 kandidujem za poslanca NR SR v parlamentných voľbách za stranu Za ľudí – na kandidátke mám číslo 139.

Ako študent práva Vám neviem pomôcť inak než tak, že budem presadzovať Vaše právom garantované a chránené práva na úrovni zákonodarnej moci – parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky. Odhalil som napríklad rozsiahlo medializovanú kauzu vyberania nezákonných poplatkov v sieti bratislavských polikliník ProCare patriacich finančnej skupine PENTA za objednanie pacienta k lekárovi.

Obracajú sa na mňa ľudia so zdravotným handicapom, ktorým nielenže súčasná vláda nepomohla - práve naopak, vytvára im ďalšie a ďalšie bariéry, ktoré im bránia viesť plnohodnotný život. Ficové 3 vlády za 12 rokov ako on sám hovorí "sociálno - demokratické" nedokázali ani vybudovať legitímnu Sociálnu poisťovňu, ktorá rozhoduje o právach každého jedného z nás.

Sociálna poisťovňa ročne prehrá stovky súdnych sporov s našimi občanmi - o starobné či invalidné dôchodky. Sociálnu poisťovňu už roky ovládajú Smeráci - tí "ľudia", ktorý nepoznajú ani zákony, ktoré si sami vytvorili. No čo sú to za "ľudia", keď nedokážu dodržiavať ani svoje vlastné pravidlá?

Fico vlády nás oklamali. Ľudia nemajú financie na lieky, sú prijaté zákony, ktoré nielenže odporujú Ústave Slovenskej republiky, ale odporujú aj práve Európskej únie. Nešlo im o nás, ale išlo im iba o seba samých. Na to, aby Ficovci mohli tvoriť a kreovať právo - museli by pán docent Fico v prvom rade vedieť sa v práve pohybovať - a logicky až potom by mohol právo novelizovať a tvoriť.

Vážení moji čitatelia a podporovatelia - som s Vami. Je nás viac. Som Vám kedykoľvek k dispozícii, môj e-mail je filippastorek@azet.sk

Vopred Vám ďakujem za Vašu dôveru. Ak chcete v parlamente mladého študenta práva, budem rád ak budete voliť stranu Za ľudí a na kandidátke zakrúžkujete číslo 139.

Môžem Vám sľúbiť, že v parlamente budem presadzovať Vaše práva – som Za ľudí. Parlamentné voľby sa konajú v magický dátum 29. februára 2020 – je to vo svojej podstate deň „navyše“, takýto dátum je len raz za 4 roky a parlamentné voľby sú tiež len raz za 4 roky.Tak nezmeškajme príležitosť zmeniť Slovensko.