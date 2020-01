Ficovi nešlo o ľudí, len o seba

Po 30 rokoch čaká našu krajinu opäť revolučné obdobie, ktoré prepíše politické dejiny. Mnohí ľudia už strácajú nádej. Zmena príde už čoskoro.

Róbert Fico ako predseda strany, ktorá o sebe tvrdí, že je "sociálna demokracia" bohužiaľ nedokázal vybudovať ani to základné, a to je sociálny štát. Sociálny štát znamená, že sa ľudia občania našej krajiny nebudú musieť súdiť so Sociálnou poisťovňou o starobné či invalidné dôchodky. Pričom Sociálna poisťovňa ročne prehráva desiatky súdnych sporov s našimi občanmi.

Róbert Fico a jeho vláda nedokáže už ani seniorom alebo zdravotne handicapovaným občanom našej krajiny garantovať základné ústavné práva. Pripomeňme si len ako bola blokovaná voľba sudcov Ústavného súdu, kauza Bašternák, kauza Váhostav, farmári, autodopravcovia, štrajky zdravotných sestier - a takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej.

Verím, že Slovensko sa dokáže v kľúčových momentoch spojiť. Jeden človek Slovensko nezmení, ale milión ľudí áno. Žijeme v krajine, kde bývalý premiér Róbert Fico nechal zlo zvíťaziť nad dobrom.

Píšu mi tisíce z Vás, ktorý sa stretli s nespravodlivosťou alebo aroganciou moci. Mnohí z Vás sa spravodlivosti dovolali až po niekoľko ročnom čakaní na rozhodnutie súdu. Počas volebnej kampane som sa stretol s veľmi silnými ľudskými príbehmi. Uvedomil som si, že Slovensko potrebuje viditeľnú zmenu - preto som v strane Za ľudí a kandidujem ako študent práva v parlamentných voľbách.

Vážení moji čitatelia a podporovatelia - som s Vami. Je nás viac. Som Vám kedykoľvek k dispozícii, môj e-mail je filippastorek@azet.sk

Som študent práva, mám 23 rokov a v sobotu 29. februára 2020 kandidujem na poslanca NR SR v parlamentných voľbách za stranu Za ľudí - budem rád ak na kandidátke zakrúžkujete číslo 139.

Môžem Vám sľúbiť, že v parlamente budem presadzovať Vaše práva – som Za ľudí. Parlamentné voľby sa konajú v magický dátum 29. februára 2020 – je to vo svojej podstate deň „navyše“, takýto dátum je len raz za 4 roky a parlamentné voľby sú tiež len raz za 4 roky. Tak nezmeškajme príležitosť zmeniť Slovensko.