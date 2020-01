Fico chcel odkloniť spravodlivosť a vytvoriť Ficoland

Spravodlivosť znamená rovnosť pred zákonom. Rovnosť pred zákonom je jeden zo štyroch základných pilierov spravodlivosti na ktorých je postavené rímske právo. Úspech majú tí, ktorí poznajú celý les práva, nie len jeden strom zákona

Čoraz viac ľudí stráca dôveru v spravodlivý a demokratický právny štát. Mnohí už neveríte v nezávislosť justície. Píšu mi stovky z Vás, viacerí ste čakali na spravodlivosť aj viac ako 10 rokov.

Tento pocit veľmi dobre poznám, tiež mi bola spravodlivosť opakovane poskytnutá až na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Bojoval som proti mocným, proti arogancii moci. Avšak zvíťazil som a porazil som mafiu, ktorá nemala absolútne žiadne zábrany.

Porazil som napríklad dvakrát Sociálnu poisťovňu na samotnom Najvyššom súde Slovenskej republiky. Bola to prakticky posledná možnosť ako zvíťaziť nad nespravodlivosťou a aroganciou moci a našťastie aspoň na Najvyššom súde Slovenskej republiky zvíťazila nezávislosť súdnej moci.

Som študent práva, ako sa však dozvedám od mnohých z Vás - väčšina z Vás sa spravodlivosti nedovolala. Aj keď ste sa podľa práva mnohí dovolať práva mali.

Na vnútroštátnej úrovni pôsobia prakticky dve kategórie súdov - súdy všeobecné (okresné, krajské a najvyšší súd) a potom je to súd ústavný.

Ústava Slovenskej republiky bez ústavného súdy by bolo ako svetlo, ktoré nesvieti. Ústavný súd má vo svojej podstate prakticky gigantickú právomoc - môže zrušiť ako jediný vnútroštátny súd akékoľvek právoplatné súdne rozhodnutie, a to aj vrátane Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ďalej taktiež môže zrušiť napríklad celý zákon alebo časť zákona.

Preto je eminentné, aby ústavný súd bol obsadený vysoko kvalifikovaný odborníkmi na právnu vedu. Ústavný súd musí garantovať základné ústavné práva, pretože nad ústavný súdom stojí už len Európsky súd pre ľudské právo vo francúzskom Štrasburgu.

Bol som prekvapený a zarazený zároveň, keď Róbert Fico sa angažoval na post sudcu ústavného súdu, ba dokonca priamo na post predsedu ústavného súdu. Našťastie vďaka statočnej odvahe nášho pána prezidenta dnes Róbert Fico ním nie je. Ak by sa bol stal Róbert Fico sudcom ústavného súdu, bol by to definitívny zánik právneho štátu a boli by sme Ficoland.

Spravodlivosť je niečo o čo musíme neustále usilovať, aj keď vieme, že v absolútnej kryštalickej podobe ju nemôžeme nikdy dosiahnuť. Dovolať sa spravodlivosti je otázka niekedy celoživotného nasadenia.

Slovensko sa vždy dokázalo v kľúčových momentoch spojiť. Verím, že tomu tak bude aj posledný februárový deň.