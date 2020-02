Prinávráťme právny a sociálny štát všetkým ľuďom

Na Slovensku sme sa v kritických situáciach vedeli vždy správne rozhodnúť. Stojíme opäť na kľúčovej križovatke politických dejín. Nech zvíťazí dobro, rozvaha a nádej.

Nemyslel som si, že Slovensko je tam až tak veľmi zle. Z množstva e-mailov, ktoré od Vás denne dostávam je cítiť rozklad právneho a sociálneho štátu. Štátu, ktorý rozložila súčasná vláda a ešte predtým vláda jednej strany, ktorá o sebe hovorí sociálna demokracia.

Dospeli sme do bodu, kedy sa musia seniori súdiť o právny nárok na starobný dôchodok a do bodu, kedy ľudia so zdravotným postihnutím sa musia súdiť so Sociálnou poisťovňou o invalidný dôchodok. V oboch prípadoch boli desiatky z Vás aj úspešní a Sociálnu poisťovňu úspešne porazili.

Boli však medzi vami aj ľudia napríklad so zákerným onkologickým ochorením, ktorí svoje víťazstvo na spravodlivosť už nestihli. Alebo seniori, ktorí starobný dôchodok nikdy nezažili.

Sociálna poisťovňa ma svojom konte tisíce súdnych žalôb a stovky prípadov s občanmi skončili porážkou Sociálnej poisťovne. Existujú prípady, kedy bol napríklad právoplatne trestným súdom odsúdený posudkový lekár.

Spravodlivosť sa stala tou najdrahšou komoditou. Dovolať sa spravodlivosti je neraz otázka celoživotného nasadenia a nemalých financií pre advokátov. Úspech majú tí, ktorí poznajú celý les práva, nie len jeden strom zákona. Nie nadarmo sa hovorí Vigilantibus iura scripta sunt = práva patria bdelým.

Podmienkou spravodlivosti je rovnosť. Nie je prakticky možné uvažovať o spravodlivo usporiadanej spoločnosti v ktorej sú nerovní ľudia.

Bol som v šoku, keď minulý rok sa angažoval na post sudcu ústavného súdu ex-premiér Róbert Fico. Človek, ktorý býval v byte právoplatne odsúdeného daňového podvodníka. Keby nebolo nášho statočného a odvážneho pána prezidenta, tak dnes by sme boli Ficoland. Dokonca sa angažoval na post samotného predsedu ústavného súdu.

Róbert Fico nedokázal vybudovať ani len kvalitnú Sociálnu poisťovňu. Sociálna poisťovňa každoročne prehráva stovky súdnych sporov s občanmi našej krajiny. Róbert Fico už tretie volebné obdobie sľubuje 13. dôchodok, pričom nie sú zabezpečené ani podľa platného práva zákonné nároky pre našich dôchodcov a tí sa musia súdiť o invalidné či starobné dôchodky.