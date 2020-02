Je nás viac. Ľady sa predsa len raz pohnú.

Na Slovensku sme sa v kritických situáciach vedeli vždy správne rozhodnúť. Teraz sme opäť na križovatke. Skorumpovaní politici s fašistami alebo dobro a spravodlivosť. Ja v tom mám jasno. Nech zvíťazí dobro, rozvaha a nádej.

Takto sa ďalej ísť už nedá. Slovensko potrebuje reálnu a viditeľnú zmenu. Musíme prinavrátiť Slovensku späť všetkým ľuďom.

Nesmieme dovoliť, aby sme prešli z demokracie na anarchiu.

Ficové vlády nás oklamali. Ľudia nemajú financie na lieky. Sú prijaté zákony, ktoré nielenže odporujú Ústave Slovenskej republiky, ale odporujú aj práve Európskej únie. Nešlo im o nás, ale išlo im iba o seba samých. Na to, aby Ficovci mohli tvoriť a kreovať právo - museli by pán docent Fico v prvom rade vedieť sa v práve pohybovať - a logicky až potom by mohol právo novelizovať a tvoriť.

Som študent práva na vysokej škole, mám 23 rokov a na svojom konte mám takmer 30 právoplatne skončených právnych vecí. Našťastie moje prípady sa skončili s úspešným koncom - s absolútnou úspešnosťou. Avšak mnohí z Vás také šťastie nemali. Mnohé prípady boli medializované.

Obracajú sa na mňa ľudia so zdravotným handicapom, ktorým nielenže súčasná vláda nepomohla - práve naopak, vytvára im ďalšie a ďalšie bariéry, ktoré im bránia viesť plnohodnotný život. Ficové 3 vlády za 12 rokov ako on sám hovorí "sociálno - demokratické" nedokázali ani vybudovať legitímnu Sociálnu poisťovňu, ktorá rozhoduje o právach každého jedného z nás.

Sociálna poisťovňa ročne prehrá stovky súdnych sporov s našimi občanmi - o starobné či invalidné dôchodky. Sociálnu poisťovňu už roky ovládajú Smeráci - tí "ľudia", ktorý nepoznajú ani zákony, ktoré si sami vytvorili. No čo sú to za "ľudia", keď nedokážu dodržiavať ani svoje vlastné pravidlá?

Vážení moji čitatelia a podporovatelia - som s Vami. Je nás viac. Som Vám kedykoľvek k dispozícii, môj e-mail je filippastorek@azet.sk