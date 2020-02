13. dôchodok je najväčší volebný podvod a volebná korupcia

Smeráci sa nehambia oklamať ľudí ani týždeň pred parlamentnými voľbami. Ficova vláda už 10 rokov sľubuje 13. dôchodok, no doteraz ho nedokázala legislatívne zaviesť, hoci bola sama vo vláde.

Bol som v šoku z toho čo si dnes dovolil Dušan Muňko povedať na tlačovej konferencii. Dušan Muňko je známy dôchodkový podvodník. Ja sám som v dvoch prípadoch porazil Sociálnu poisťovňu na Najvyššom súde Slovenskej republiky. V jednom prípade to bolo za čias, kedy bol generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne práve onen Dušan Muňko a v druhom prípade to bol Ľubomír Vážny.

V skutočnosti však nepôjde o žiaden "13. dôchodok". Som študent práva, rád to vysvetlím. Ale najskôr si dovolím poznamenať, že 13. dôchodok je prejav zlyhania sociálneho štátu. Pretože dôchodkový systém by mal byť nastavený tak, aby bolo možné z neho dôstojne vyžiť a dôchodcovia nepotrebovali "mikulášsky" darček.

Ale teraz k právnej rovine. Smeráci totižto mohli 13. dôchodok zaviesť už pred 10. rokmi, kedy pred parlamentnými voľbami sa snažili osloviť voličov, to isté sa pokúšajú aj teraz týždeň pred ďalšími parlamentnými voľbami po uplynutí 10. rokov.

V skutočnosti Smeráci nechcú zaviesť ozajstný 13. dôchodok, ale chcú pretransformovať vianočný príspevok, ktorý je poskytovaný na základe zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov.

Teda Smeráci chcú po zavedení 13. dôchodku postupne zrušiť vianočný príspevok, čiže len sa to bude inak volať.

V opačnom prípade by to bol de facto 14. dôchodok, ale Smeráci nikdy nezavedú rakúsky dôchodkový model v ktorom je za rok 14 dôchodkov.

Navyše treba upriamiť pozornosť na ustanovenie § 63, ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení podľa ktorého sa od roku 2016 započítava do dôchodku ľuďom, ktorý presiahli osobný mzdový bod v hodnote 1,25 len 68 % z výšky vymeriavacieho základu z ktorého si však platili poistné vo výške 100 %.

Čiže je zrejmé a nesporné, že to o čo počas celého roka ukrátili dôchodcov, tak to im pošlú ako 13. dôchodok. Čiže ide iba o klam, na ktorý však ľudia, ktorí nepoznajú právo ľahko naletia.

V skutočnosti však nejde o žiaden "13. dôchodok" tak ako ho pozná napríklad rakúsky dôchodkový model práva sociálneho zabezpečenia.

Práve naopak - ide o nielen volebný podvod, ale aj volebnú korupciu, ktorá sa deje týždeň pred parlamentnými voľbami. Smeráci si takto chcú "kúpiť" hlasy seniorov, ktorých následne okradnú na nízkych dôchodkoch.

Pokiaľ by sme mali adekvátny a spravodlivý dôchodkový systém, tak by sme nepotrebovali žiaden 13. dôchodok, ale naši dôchodcovia by dostávali dôstojný dôchodok pravidelne každý jeden mesiac v roku.