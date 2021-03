Otvorený list podnikateľovi Kristiánovi Hajdócimu

Otvorený list bývalému najlepšiemu kamarátovi s ktorým som založil firmu a ktorý ma veľmi sklamal, oklamal a tiež aj podviedol (okradol).

Ahoj Kristián!

Keďže odmietaš so mnou komunikovať a mediácia bola z tvojej strany neúspešná pre tvoju pasivitu, kontaktujem ťa po dlhom čase formou tohto otvoreného listu ako konateľa a 50 % spoločníka našej spoločnej obchodnej korporácie KRIS & FIL, s.r.o..

Verím, že ti to otvorí oči a vrátiš sa naspäť do svojich koľají. To, že si niekoľko mesiacov nezamestnaný a máš osobné problémy, neznamená, že si oprávnený spôsobovať škodu iným subjektov práva. Pomáhal som ti z kamarátstva. Prepustili ťa z viacerých zamestnaní. V našej spoločnej firme kvôli tvojej pasivite za nedodržanie zákonných lehôt a povinností budú pokuty, ktoré však budeš ako konateľ povinný znášať bez obmedzenia výšky (§ 135a Obchodného zákonníka).

Chcel by som ťa upozorniť, aby si si poriadne prečítal našu spoločenskú zmluvu, nakoľko v zmysle Článku VII. "Obchodný podiel", ods. 3:

"Spoločník je oprávnený písomnou zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo na inú osobu, pričom na takýto prevod sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia .

To znamená, že aj v prípade keď si ja neuplatním predkupné právo, ty ďalej bez môjho súhlasu (resp. väčšiny valného zhromaždenia, v našom prípade 100 % hlasov spoločníkov) nemôžeš predať svoj obchodný podiel nikomu inému a ja nie som povinný ho prevziať na seba.

My sme si v spoločenskej zmluve upravili odchylne od zákona právomoci, ako to umožňuje Obchodný zákonník, konkrétne § 115, ods. 2, ktorý hovorí:

"Spoločenské zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia."

A my sme si tak určili. Čiže je úplne zbytočné, aby si mi ponúkal tvojich 50 % obchodného podielu, pretože aj keď ich odmietnem, tak bez súhlasu valného zhromaždenia nedokážeš predať nikomu inému svoj obchodný podiel. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinovo a ty máš len 50 %, takže súhlas bezomňa nezískaš a zákonite budeš naďalej spoločník na veky vekov.

Poukazujem tiež na ustanovenie § 148, ods. 1 Obchodného zákonníka v zmysle ktorého:

"Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť."

Musím taktiež s poľutovaním konštatovať, že tvoj právnik odvolávajúc sa na narušenie dôvery medzi spoločníkmi z ktorej odvodzuje záver "nemožnosť zotrvať spoločne v spoločnosti" je právne neudržateľný v kontexte ustálenej súdnej praxe, napríklad v zmysle ZSP 53/2001:

Súd na návrh spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným zruší jeho účasť v spoločnosti ak dospeje k záveru, že od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Nezhody medzi spoločníkmi a hospodársky úpadok spoločnosti nie sú pre takýto záver dostačujúce" .

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obo 179/2000, Zo súdnej praxe, 2001, č. 5, s. 110.)

Takže nevyvíjaj na mňa nátlak, ja tvojich 50 % obchodného podielu neprevezmem a ty budeš v zmysle spoločenskej zmluvy spoločník "na veky vekov". Apropo, vzhľadom k tomu, že si firmu zaťažil právnymi problémami , akýkoľvek prepis obchodného podielu z tvojej strany by naplnil znaky skutkovej podstaty trestného činu nekalej likvidácie obchodnej spoločnosti.

Opakovane citujem z tvojho e-mailu zo dňa 5.2.2021 nasledovné:

"Na základe nášho telefonického rozhovoru, ktorý začal firemne a zase presedlal do iných vecí, a na základe tvojej žiadosti o vrátanie vecí do pôvodného stavu , v zmysle, že chceš vrátiť darčekový tankovací poukaz v hodnote 100e, ktorý si mi DAROVAL, ti na vlastné náklady po tvojej písomnej žiadosti a odôvodnenia a doplnenia adresy zašlem ."

- koniec tvojej priamej citácie.

Vyjadril si vôľu ako základnú zložku existencie vzniku právneho záväzku (dlhu), čím si naplnil skutkové znaky prísľubu v zmysle osobitnej časti Občianskeho zákonníka.

Mám to od teba písomne a už takmer mesiac a pol zadržiavaš moje úžitky (tankovaciu kartičku v hodnote 100 EUR, ktorá má obmedzenú platnosť). Mesiac a pol čakám na vrátenie tankovacej kartičky, ktorá má obmedzenú platnosť na základe tvojho písomného prísľubu zo dňa 5.2.2021.

Povedz mi jednu vec, prečo si ma oklamal a podviedol (okradol)? Stačil by jeden jediný telefonát a verím, že by sme si veci v kľude vysvetlili a našli kompromis k vzájomnej spokojnosti oboch strán.

Účel podnikania je tvorba zisku, ak budeš pasívny a nebudeš na valnom zhromaždení konať v súlade so zákonným účelom podnikania (ktorým je tvorba zisku), budem si súdnou cestou tzv. "vynucovať rozhodnutia spoločníka" a bude ťa to stáť iba trovy súdneho konania.

Záverom ťa informujem, že naša obchodná spoločnosť neoprávnene užíva sídlo obchodnej spoločnosti adresu rezidencie, ktorá je vo vlastníctve mojich rodičov, ktorý už ďalej nesúhlasia so sídlom našej spoločnej firmy na ich adrese.

V prípade ak odmietneš vykonať zmenu sídla firmu čo je povinnosť keďže sme stratili oprávnenia ďalej sídliť na pôvodnej adrese, budú musieť byť voči tebe uplatnené právne následky súvisiace s poškodzovaním cudzích práv, konkrétne vlastníckeho práva.